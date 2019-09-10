10.09.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Москва, Россия, Строительство
Просмотров:

У писателей забирают поселок под Москвой – земля нужна под застройку

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (сокращенно Росимущество, – авт.) пытается отобрать землю у писательского поселка Абабурово, что на окраине Москвы. Чиновники пытаются отключить поселок, земля под которым принадлежит Международному Литфонду, от коммуникаций, что сделает проживание там невозможным.

Об этом в своем блоге сообщил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, несколько лет назад, в 2016-м году, Росимущество уже пыталось забрать у писателей их территорию, но тогда Щербинский райсуд отказал ему в иске.

«Но чиновники так просто не сдаются. Теперь началась вторая фаза давления на писателей – не получилось в лоб, решили зайти через председателя Литфонда И. Переверзина, заставляя его сменить управляющего и отключить писательский посёлок от коммуникаций!

Если Литфонд прекратит договор с коммунальными компаниями (что может произойти со дня на день), то писатели просто останутся без света, тепла и воды, заваленные невывозимым мусором!», – пишет Бондаренко.

Политолог также отмечает, что такая активность Росимущества может быть неспроста – соседние населенные пункты уже вовсю застраиваются многоэтажной недвижимостью: «Как говорят знающие люди, в уже отобранном у писателей Переделкине начал активно строить недвижимость Абрамович. А прямо в непосредственной близости от Абабурово очередные глобальные человейники-многоэтажные «собянинки» строят родственники Шойгу».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть