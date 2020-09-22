У победившей Джукановича коалиции не получается договориться о составе правительства

22.09.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Лидер либеральной мультикультурной платформы «С черного на белое» и общественного движения URA албанец Дритан Абазович резко выказался против участия в правительстве политических лидеров черногорских сербов.

По мнению политика, сербским активистам не место в Кабмине Черногории, поскольку своим присутствием там они «раскалывают общество».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», едва успев образоваться, оппозиционная диктатору Мило Джукановичу предвыборная коалиция начала трещать, не сумев пока решить самый важный для нее момент – договориться о составе будущего правительства.

По имеющейся информации, если у блоков «За будущее Черногории» и «Мир – наша нация» не возникало противоречий по персоналиям будущих министров, то члены URA резко выступили против таких харизматичных сербских лидеров Черногории, как Андрия Мандич, Милан Кнежевич, Небойша Медоевич и Марко Милачич.

«До сих пор ни один из постов не была распределен, даже пост премьер-министра и председателя Скупщины», – с досадой отозвался о происходящем лидер парламентской фракции, входящей в коалицию «Мир – Наша нация» – «Демократической Черногории», Борис Богданович.

«У нас есть добрая воля найти решение, которое удовлетворит всех, – прокомментировал сложившуюся ситуацию один из лидеров входящего в коалицию «За будущее Черногории» – «Демократического фронта», один из вышеупомянутых сербских политиков Андрия Мандич. – Мы и наши коллеги во главе с Алексой Бечичем (лидером коалиции «Мир – Наша нация» – ред.) имеем согласие по принципиальным моментам, между нами нет недопонимания.

Андрия Мандич

Однако партия, возглавляемая Дританом Абазовичем, имеет несколько иные принципы, чем наша. Они действуют демократично и космополитично, но не все в нашей жизни таково.

Они, как и все мы, не должны забывать, что вместе нам удалось убрать Мило Джукановича через три десятилетия его правления, и теперь мы должны продолжать в том же духе».