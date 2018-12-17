17.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Образование, Общество, социальные протесты, Украина
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У Порошенко верят – украинские студенты не наденут “желтые жилеты”

Из-за того, что в новом законе об образовании питание учащихся признано непрофильной для образовательных учреждений деятельностью, ВУЗы и колледжи Украины останутся без питания.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Александр Спиваковский («Блок Петра Порошенко»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С февраля-марта наши ВУЗы и колледжи останутся без питания. Мы приняли закон об образовании (согласно которому), питание студентов – непрофильная деятельность. Это означает, что все будет закрыто и дети останутся без питания. Я считаю, что наши студенты – лучшие в мире, они не пойдут путем «желтых жилетов». Но будут силы, которые будет использовать студентов в этой ситуации», – сказал он.

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