«У половины схватит сердце и откажет психика» – украинский эксперт о провале мобилизации

Елена Острякова .  
07.09.2023 17:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 705
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украина не сможет провести мобилизацию на нынешнем этапе.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет провести мобилизацию на нынешнем этапе. Об этом в интервью украинскому политологу...

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«Сейчас мы столкнулись с тем, что необходимо провести мобилизацию, а добровольцев уже осталось очень мало. Набирать тех, которые имеют серьезные болезни, это проблема. Сколько времени нужно, чтобы молодое пополнение воспитать и поставить в строй. Сейчас любой призыв солдата или офицера, который не хочет служить, не хочет воевать, с болезнями – это снижение уровня боеготовности подразделения, куда он придет», – отметил Стариков.

По его словам низкое качество мобилизационного ресурса будет особенно остро ощутимо сейчас, когда ВСУ поменяли тактику, ушли от батальонно-тактических групп к работе малыми отделениями.

«Отделение 10 человек. Пришли новые 5 человек. Из 50% – больные, хромые. Он пробежать не сможет, если пробежит, у него сердце схватит, да еще не хочет воевать. А еще психически больные», – сказал Стариков.

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