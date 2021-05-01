У половины снарядов «сильнейшей армии Европы» сбита система детонации

01.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина не имеет ни эшелонированного обеспечения своих вооруженных сил, ни стратегических резервов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил Михаил Макарук, спикер пропагандирующей ВСУ и карательную операцию против ЛДНР организации InformNapalm.

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«У нас нет эшелонированного обеспечения вооруженных сил. А также оперативного и стратегического резерва. Были взрывы складов в Новобогдановке и Ичне. Из 10 наших снарядов половина могут взорваться – система детонации сбита. Надо производить детонаторы», – сказал собеседник издания.

При этом по десятибалльной шкале он оценивает боеготовность ВСУ на «шестерку».

«Что делать? Если вы воевали – вступайте на службу в резерв своей бригады. Если нет – вступайте в бригаду теробороны. Покупайте и легализируйте оружие. Верховная рада наконец должна принять закон об огнестрельном. Чтобы мы могли вооружаться, чтобы не было, как в Славянске и Краматорске 2014 года, когда людям нечем было защищаться.

Напомним, стоящий на вооружении ВСУ миномет «Молот» регулярно убивает украинских солдат.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские военные эксперты пришли к неутешительным для ВСУ выводам по итогам стремительной переброски российских подразделений в украинской границы.