У Польши будет своя «стена Яценюка». Кого спасут 800 км рвов

Максим Карпенко.  
12.11.2024 00:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 24
 
Дзен, Интервью, НАТО, Польша, Россия, США


Польский премьер Дональд Туск объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». К 2028 году будут копать 800 км рвов, сооружать бункеры, минные поля, ставить противотанковые ежи и систему видеонаблюдения. Проект оценивается в 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов).

Всё это похоже на скандальную «стену Яценюка», которую в своё время возводили на Украине. Об этом «ПолитНавигатор» беседовал с польским политологом Томашем Янковским.

Польский премьер Дональд Туск объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с...

ПН: На Украине строительство «стены Яценюка» обернулось грандиозным коррупционным скандалом. Деньги разворовали, инициатор сбежал в США, где в роскоши переждал, пока буря утихнет. К тому же, как стало понятно впоследствии, никакие российские танки остановить жалкие укрепления не смогли. Нет ли опасений, что в Польше выйдет так же?

Т.Я: В условиях, когда государство занимается обеспечением безопасности, никаких вопросов ему невозможно задать. Так что государственные деньги можно просто взять, и никто не будет об этом громко говорить. А тот, кто все же будет, того сразу объявят врагом польской государственности и предателем.

Я не понимаю, зачем нам такой «щит». Я бы подождал, что реально будет – начнется ли строительство, или нет, потому что в Польше немало примеров, когда собирались что-то создавать, а потом что-то шло не так. Так что пока подождем.

ПН: Польша, кстати, считается самой сильной армией НАТО в Европе.

Т.Я: После развала Украины в этой части Европы осталось только два государства, у которых есть хоть какой-то военный потенциал. Только Польша и Румыния – такие государства, которые могли бы принять участие в военных действиях. Я бы при этом не говорил, что такая угроза существует.

У нас перед Второй мировой войной, когда немцы в сентябре 39-го года вошли в Польшу, за месяц до этого были такие лозунги во всех городах, что наша армия настолько сильна, что мы победим Германию.

К сожалению, ситуация очень похожа. Если кто-то занимается такой пропагандой, то страшно, что у этого есть какие-то цели.

Но такое решение не будет приниматься не в Варшаве, не в Бухаресте, – такое решение будет принимать только Вашингтон. Я боюсь, что это – глупость. Смешно – 11 ноября у нас праздник независимости, но повлиять может только Вашингтон. Это очень грустно для страны с тысячелетней историей.

ПН: Какие у вас ожидания от прихода к власти в США Дональда Трампа? 

Т.Я: К сожалению, можно увидеть, что в головах у польских политиков нет национального польского интереса. Власть уже начала переобуваться и писать глупости, как они любят Трампа, будут с ним вместе работать ради общего будущего.

Но еще недавно Туск говорил, что Трамп – это шпион Российской Федерации, – так что для польских политических элит просто нет другой идеи, кроме как работать на США.

С этой точки зрения ничего не изменится – все будет зависеть от решений Вашингтона.

ПН: Некоторые оптимисты предсказывают, будто США откажутся от диктата в Европе при Трампе.

Т.Я: Это неправда, что США хотят отказаться от своего влияния на Европу – все империи хотят свое влияние удержать. Но Дональд Трамп и республиканцы работают на традиционный капитал США, для него Европа не так важна. Демократы же работали на международные финансовые организации.

Наибольшей же угрозой для американского капитала является Китай, поэтому между Китаем и США грядет экономическая война. Эффект будет таким, что у США просто не будет ресурсов, чтобы удержать свое влияние и в Европе, и в Азии.

По поводу международной политики США. Если посмотреть, что говорит Джей Ди Вэнс: основная идея – сделать РФ ресурсом англо-саксонского заговора в борьбе против Китая. Думаю, этого не произойдет, БРИКС уже слишком силен.

ПН: Ранее появлялись заявления о том, что Европе нужна собственная организация коллективной безопасности, независимая от США.

Т.Я: Мы слышим это уже 30 лет. Когда советские войска вышли из Польши, была возможность устроить такую систему безопасности, но США и западная Европа пошли по пути создания конфликта с Россией.

Кто первый враг НАТО? Об этом никто громко не говорит, но все знают, что альянс был создан против России. И окружение России (членами альянса) – самая важная цель НАТО.

Европейскую же систему безопасности невозможно создать без участия России. Если она будет создаваться без РФ, то это значит, что она будет против нее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть