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Польский премьер Дональд Туск объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». К 2028 году будут копать 800 км рвов, сооружать бункеры, минные поля, ставить противотанковые ежи и систему видеонаблюдения. Проект оценивается в 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов).

Всё это похоже на скандальную «стену Яценюка», которую в своё время возводили на Украине. Об этом «ПолитНавигатор» беседовал с польским политологом Томашем Янковским.

ПН: На Украине строительство «стены Яценюка» обернулось грандиозным коррупционным скандалом. Деньги разворовали, инициатор сбежал в США, где в роскоши переждал, пока буря утихнет. К тому же, как стало понятно впоследствии, никакие российские танки остановить жалкие укрепления не смогли. Нет ли опасений, что в Польше выйдет так же?

Т.Я: В условиях, когда государство занимается обеспечением безопасности, никаких вопросов ему невозможно задать. Так что государственные деньги можно просто взять, и никто не будет об этом громко говорить. А тот, кто все же будет, того сразу объявят врагом польской государственности и предателем.

Я не понимаю, зачем нам такой «щит». Я бы подождал, что реально будет – начнется ли строительство, или нет, потому что в Польше немало примеров, когда собирались что-то создавать, а потом что-то шло не так. Так что пока подождем.

ПН: Польша, кстати, считается самой сильной армией НАТО в Европе.

Т.Я: После развала Украины в этой части Европы осталось только два государства, у которых есть хоть какой-то военный потенциал. Только Польша и Румыния – такие государства, которые могли бы принять участие в военных действиях. Я бы при этом не говорил, что такая угроза существует.

У нас перед Второй мировой войной, когда немцы в сентябре 39-го года вошли в Польшу, за месяц до этого были такие лозунги во всех городах, что наша армия настолько сильна, что мы победим Германию.

К сожалению, ситуация очень похожа. Если кто-то занимается такой пропагандой, то страшно, что у этого есть какие-то цели.

Но такое решение не будет приниматься не в Варшаве, не в Бухаресте, – такое решение будет принимать только Вашингтон. Я боюсь, что это – глупость. Смешно – 11 ноября у нас праздник независимости, но повлиять может только Вашингтон. Это очень грустно для страны с тысячелетней историей.

ПН: Какие у вас ожидания от прихода к власти в США Дональда Трампа?

Т.Я: К сожалению, можно увидеть, что в головах у польских политиков нет национального польского интереса. Власть уже начала переобуваться и писать глупости, как они любят Трампа, будут с ним вместе работать ради общего будущего.

Но еще недавно Туск говорил, что Трамп – это шпион Российской Федерации, – так что для польских политических элит просто нет другой идеи, кроме как работать на США.

С этой точки зрения ничего не изменится – все будет зависеть от решений Вашингтона.

ПН: Некоторые оптимисты предсказывают, будто США откажутся от диктата в Европе при Трампе.

Т.Я: Это неправда, что США хотят отказаться от своего влияния на Европу – все империи хотят свое влияние удержать. Но Дональд Трамп и республиканцы работают на традиционный капитал США, для него Европа не так важна. Демократы же работали на международные финансовые организации.

Наибольшей же угрозой для американского капитала является Китай, поэтому между Китаем и США грядет экономическая война. Эффект будет таким, что у США просто не будет ресурсов, чтобы удержать свое влияние и в Европе, и в Азии.

По поводу международной политики США. Если посмотреть, что говорит Джей Ди Вэнс: основная идея – сделать РФ ресурсом англо-саксонского заговора в борьбе против Китая. Думаю, этого не произойдет, БРИКС уже слишком силен.

ПН: Ранее появлялись заявления о том, что Европе нужна собственная организация коллективной безопасности, независимая от США.

Т.Я: Мы слышим это уже 30 лет. Когда советские войска вышли из Польши, была возможность устроить такую систему безопасности, но США и западная Европа пошли по пути создания конфликта с Россией.

Кто первый враг НАТО? Об этом никто громко не говорит, но все знают, что альянс был создан против России. И окружение России (членами альянса) – самая важная цель НАТО.

Европейскую же систему безопасности невозможно создать без участия России. Если она будет создаваться без РФ, то это значит, что она будет против нее.