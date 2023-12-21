У Польши нет и трех лет до столкновения с Россией – экс-посол в США

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Слова главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Севера о том, что у стран восточного фланга НАТО есть три года на то, чтобы подготовиться к прямому военному противостоянию с Россией слишком оптимистичны.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, Россия будет готова атаковать Польшу раньше, чем через три года.

«Я оцениваю их достаточно оптимистичными относительно сроков. Три года – это слишком долгий период, я уже видел это со стороны Германии, которая планирует бригаду разместить в Литве только в 2027 году – мне кажется, он не понимают того, что понимаем мы тут, в Украине. Если бы они посоветовались с нами, я бы сказал им быть готовыми намного раньше. Потому что в принципе, и Россия, Путин не оставил мысли показать НАТО «кузькину мать», как Хрущев когда-то пытался показать США. И он будет делать такие шаги… Потому я посоветовал бы польским партнерам не думать про три года, все может произойти намного раньше», – заявил Чалый.