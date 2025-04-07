У Польши свои «красные линии» – Варшава требует от Трампа не признавать новые границы России

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Павел Коваль, который консультирует польского премьер-министра Дональда Туска и возглавляет комитет по иностранным делам парламента, заявил в интервью британской The Financial Times, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена «красная черта», если расширенные границы России будут юридически признаны Вашингтоном.

Сообщается, что Коваль заявил об этом перед вылетом в Вашингтон в воскресенье вечером. В США он встретится с высокопоставленными членами Конгресса США и Китом Келлогом, спецпосланником президента Трампа по Украине.

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Польский политик утверждает, что Дональд Трамп рискует совершить «историческую ошибку», если его переговоры о прекращении конфликта на Украине приведут к признанию США претензий России на Крым и другие территории.

По словам Коваля, существует четкая разница между «временными решениями» по прекращению боевых действий на Украине и реализацией «российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой».

С точки зрения прецедента, который это создаст, позволив Путину расширить «имперскую Россию», предупредил Коваль, «это было бы ужасно».

«Россия после распада СССР признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту», добавил Коваль.

Тем не менее, Коваль выразил уверенность в том, что Трамп в конечном итоге не позволит России контролировать территорию Украины де-юре и вместо этого признает сохраняющуюся угрозу со стороны Путина.

Коваль поставил под сомнение целесообразность сосредоточения внимания на постконфликтных коалиционных соглашениях, а не помощи Украине в «спасении ее территории прямо сейчас», учитывая, что Путин продолжает военное наступление и, похоже, не против того, чтобы переговоры с Трампом затянулись.

«Я считаю, что у нас немного ложный взгляд на эту коалицию, потому что самое главное — это остановить русских прямо сейчас», — сказал он. «Мы должны сосредоточиться на [немедленной] тактической поддержке Украины, потому что я вижу, как Путин может использовать время переговоров с США».

Сам эе польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава продолжит оказывать материально-техническую поддержку Украине, но не будет размещать польских солдат в стране в рамках международной миротворческой миссии.

По словам Коваля, такая позиция объясняется необходимостью не ослаблять польские вооруженные силы, чья главная роль заключается в защите собственных границ страны.