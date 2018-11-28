У Порошенко грозят крымчанам политическими репрессиями по статье «Измена родине»

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Под самую жесткую в украинском законодательстве статью о государственной измене попадает любой гражданин страны, если на то будет «политическая воля».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил фейковый постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, это касается крымчан, которые поддержали вхождение в состав России и сотрудничают с российской властью.

«Теоретически все нормально – у нас есть Уголовный кодекс, есть статья «Измена родине», извините, очень просто. Честно, я юрист и я знаю, что есть политический вопрос, есть юридический вопрос. И, если есть политическая позиция, тут применение этой статьи законным путем, в соответствии с международным институтом прав человека не составит никакой проблемы, было бы желание», – заявил глава виртуального представительства.

Ранее бывший нардеп и экс-и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко заявил, что Украина даст сутки всем русским на то, чтобы выехать из Крыма после его «освобождения».