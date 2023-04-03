У Порошенко грозят массированным ракетно-дроновым ударом по Крыму

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Украина может нанести по Крыму одновременный массовый удар ракетами и беспилотниками, в том числе гражданскими – производства КНР, чтобы перегрузить системы ПВО, находящиеся на полуострове.

Об этом заявил бывший крымчанин, обслуживающий интересы экс-президента Петра Поршенко политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Березовца недавние удары по Мелитополю и Джанкою были нанесены с целью проверки работы российских средств ПВО.

«Возможны ли боевые действия на территории Крыма до конца года? Да, они возможны при определенном стечении обстоятельств, если удастся опрокинуть противника. В принципе, именно для этого разрушаются ключевые транспортные узлы, в частности, Мелитополь и Джанкой, поскольку они работают активно над транспортированием российской военной техники. Причем, в оба направления это идет – и в Крым, и из Крыма. Поскольку эти два транспортных хаба уже подверглись ударам, и мы убедились в том, что российское ПВО не справляется даже с незначительным количеством дронов коммерческого производства… Значит, там будут работать тогда более серьезно. Вал ракет и дронов, который туда полетит, российское ПВО будет остановить точно не в силах», – заявил Березовец.