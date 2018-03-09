09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Порошенко истерика: он не просит, а приказывает Грицаку взять под личный контроль “дело Рубана”

Президент Украины Петр Порошенко поручил главе Службы безопасности Украины взять под личный контроль дело главы Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Порошенко сообщил в ходе встречи с главой СБУ, говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела», — сказал Порошенко.

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Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, вчера, 8 марта, на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных Рубан. По версии спецслужб, он якобы вез оружие с неподконтрольной территории на подконтрольную часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это «не случайное задержание», а также заверил, что «никаких освобождений не будет».

Сейчас Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Владимир Рубан в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что отрицает все обвинения. По его словам, о наличии оружия он не знал, а вчерашний инцидент — это операция, которую организовал «офицер с позывным «Кедр».