У Порошенко – “хорошие новости” и “новые победы”

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил украинцам “хорошие новости” из Брюсселя, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украини, а также начало «азовского» пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе”, – написал Порошенко на своей страничке в соцсети.

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Украинский президент выразил благодарность “партнерам” “за солидарность с украинским народом в эти сложные времена” и анонсировал новые “перемоги”.

“Ждите уже скоро новых побед на санкционные фронте”, – сообщил он.