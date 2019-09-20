У Порошенко хотят пиариться на псевдоминере и готовы оплатить его лечение в психушке

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардеп из фракции Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко Яна Зинкевич считает угрожавшего взрывом на Мосту метро Алексея Белько невменяемым и намерена оплатить его лечение в психиатрической клинике, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она написала в Facebook.

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“Считаю обвиняемого невменяемым. Будет проводиться экспертиза относительно психического состояния обвиняемого. Считаю содержание под стражей недопустимым, необходимо проведение срочного лечения. Считаю своим долгом защищать ветеранов. Обязуюсь покрыть расходы на лечение, проживание, также другие сопутствующие расходы”,- написала она после встречи с обвиняемым.

По словам депутата, Киевский военный госпиталь готов принять Белько уже сегодня.

Помимо этого, Зинкевич намерена взять Белько на поруки. Фото заявления следственному судье она также опубликовала в соцсети.

Ранее о намерении взять Белько на поруки заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько – бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.