У Порошенко хвалятся: Мы «нагнули» Суркова!

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, якобы, по требованию Киева отказался от употребления названий ЛНР и ДНР на переговорах и в документах, согласившись использовать киевское клише ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, – авт.).

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Елисеев, занимавшийся направлением внешней политики в АП, заверил, что смог убедить Суркова в правильности такой терминологии.

«Я четыре года вел переговоры в «Нормандском формате», и моим визави был такой Сурков Владислав. Даже я его научил не употреблять в переговорах слова ДНР, ЛНР. Я ему доказал, что этого нельзя. И он всегда в лексиконе употреблял ОРДЛО», – заявил Елисеев.