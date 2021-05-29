У Порошенко хвастаются: Украинские спецслужбы освоили похищения людей за границей

29.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские спецслужбы по примеру Израиля начали охоту за противниками киевского режима не только на Донбассе, но и в других точках мира.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила депутат парламента Ирина Геращенко от партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, украинские спецслужбы «за эти семь лет стали одними из лучших в Европе».

«И если спецслужбы украинские дают информацию, что они не сами, а вместе с нашими международными партнерами по НАТО готовили такую спецоперацию, я думаю, у нас нет никакого основания этому не верить», – сказала она. «Я хочу напомнить вам, например, что одна из таких вещей проведена была спецоперация, санкционированная президентом Петром Порошенко, – это вывоз с оккупированной территории террориста Цемаха, причастного к сбитию «Боинга». Во время этой спецоперации, к сожалению, один сцецслужащий погиб, один потерял конечность. Таким образом нам удалось вывести очень важного свидетеля», – напомнила Геращенко.

«И, действительно, украинские спецслужбы охотятся сегодня. Мы же этого хотели, чтобы наши спецслужбы стали такими, как израильские, чтобы они каждого, кто был причастен к убийствам украинцев, к военным преступлениям, искали на краю земли, привозили, и чтобы эти люди отвечали в суде», – хвалится подельница Порошенко.