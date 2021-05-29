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29.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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У Порошенко хвастаются: Украинские спецслужбы освоили похищения людей за границей

Новости УкраиныУкраинские спецслужбы по примеру Израиля начали охоту за противниками киевского режима не только на...

Украинские спецслужбы по примеру Израиля начали охоту за противниками киевского режима не только на Донбассе, но и в других точках мира.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила депутат парламента Ирина Геращенко от партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, украинские спецслужбы «за эти семь лет стали одними из лучших в Европе».

«И если спецслужбы украинские дают информацию, что они не сами, а вместе с нашими международными партнерами по НАТО готовили такую спецоперацию, я думаю, у нас нет никакого основания этому не верить», – сказала она.

«Я хочу напомнить вам, например, что одна из таких вещей проведена была спецоперация, санкционированная президентом Петром Порошенко, – это вывоз с оккупированной территории террориста Цемаха, причастного к сбитию «Боинга». Во время этой спецоперации, к сожалению, один сцецслужащий погиб, один потерял конечность. Таким образом нам удалось вывести очень важного свидетеля», – напомнила Геращенко.

«И, действительно, украинские спецслужбы охотятся сегодня. Мы же этого хотели, чтобы наши спецслужбы стали такими, как израильские, чтобы они каждого, кто был причастен к убийствам украинцев, к военным преступлениям, искали на краю земли, привозили, и чтобы эти люди отвечали в суде», – хвалится подельница Порошенко.


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