У Порошенко начали гадать, чем закончится свержение Зеленского

09.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Сторонники президента Петра Порошенко обсуждают в соцсетях свержение вероятного победителя второго тура выборов комика Владимира Зеленского.

Так, депутат Верховной рады Владимир Арьев от БПП в своем блоге опубликовал методичку с “мифами” и “правдами” в отношении Зеленского.

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Как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, там под подписью “миф” говорится о том, что Зеленский может быть свержен так же, как и экс-президент Виктор Янукович, но в “правде” указывается, что это приведет к потере новых территорий и еще большему количеству жертв.

Грозят не допустить “реванша” и радикалы – бывший майданщик, экс-зампред главы СБУ и депутат Рады Андрей Левус обещает “не сдать” и пяди земли и призывает организовываться в борьбу против Зеленского.

“Вы заметили, как за спинами Зе поднимает голову вся эта антимайдановская, украинофобская нечисть? Портновы, Лукаши, Азаровы, Шарии… Они уже готовятся вернуться и царствовать. Они уже готовятся прийти за нами. Пишут об этом прямо. Угрожают. Они уже готовятся уничтожить наши достижения – украинизацию, усиление армии, прогресс на пути к ЕС-НАТО, декоммунизацию, децентрализацию, Прозорро. Они уже готовят капитуляцию и разворот в объятия русского мира.

Так вот. Мы их не боимся. Каков бы ни был результат выборов. Мы будем драться за все достижения последних 5 лет, мы будем драться за каждый миллиметр нашего пространства. Они получат достойный ответ. Действовать надо сейчас. Не надейтесь на штабы и администрации. Самоорганизовывайтесь и противодействуйте гибридному реваншу”, – призвал Левус.