У Порошенко начали готовить общественное мнение к захвату Лавр

27.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Киево-Печерская и Почаевская Лавры в перспективе выйдут из Московского Патриархата и перейдут под юрисдикцию раскольничьей «ПЦУ». Такую перспективу в эфире телеканала «ZIK» озвучил руководитель департамента гуманитарной политики администрации президента Украины Юрий Рубан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как будут забирать у Москвы Почаевскую и Киево-Печерскую лавру? Детально» – прозвучал вопрос.

«Правильные вопросы. Я думаю, что общины и, в том числе, община монахов в этих Лаврах, они живут не в вакууме. Они живут среди людей, среди народа, среди общин, которые к ним приходят. Каждый священник, который каждое воскресение стоит посреди своей церкви, или епископ посреди собора, тоже не может быть долго глухим настроениям внутри своего прихода или епархии.

Мы понимаем, что монахи – это люди далёкие от мирских сует, но всё равно они живут не изолированно от людей и, я думаю, у них тоже уже начались интеллектуальные процессы, процессы кристаллизации разных мнений. Настанет время, когда общины, в том числе и монастырские, будут определяться, какой Церкви им принадлежать», – заявил Рубан.

«Давайте будем доверять общинам, людям. Я думаю, что люди и общины сделают правильный выбор», – добавил представитель администрации Порошенко.