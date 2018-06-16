16.06.2018, Москва, Елена Острякова

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У Порошенко нахваливают Трампа и льют помои на Обаму

Политика администрации Дональда Трампа более выгодна для Украины, чем политика администрации предыдущего президента США. Об этом сегодня в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет советник президента Украины Владимир Горбулин.

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«Смена команды в Белом Доме дала серьезный толчок в вопросе предметной помощи со стороны США Украине (в т.ч. и пресловутые Javelin’ы), риторика нового президента США относительно России стала более жесткой, деятельность Курта Волкера потихоньку начинает двигать процесс, который, казалось, самозаморозился», – пишет Горбулин.

Вслед за Дональдом Трампом, заявившем накануне, что «Обама потерял Крым», Горбулин обвиняет предыдущего американского президента в нерешительности.

«Очень символична история со сбитым над Донбассом “Боингом”: уже через несколько дней после крушения МН17 Обама знал досконально обо всех обстоятельствах и виновных в этой катастрофе. При этом до конца своего срока так и не занял четкой позиции в этом вопросе. Эта история и о том, что отсутствие политической воли приводит, в конце концов, к латентной поддержке агрессора и международных преступников, давая им пространство для маневра и надежду избежать наказания», – пишет Горбулин.

Он уверен, что Россия не вписывается в трамповскую модель «мира по-американски», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А это означает, что для США борьба с Россией – это действительно всерьез и надолго. Условно говоря, США применяет в мировом масштабе классическую для любого государства концепцию монополии на насилие – США не могут позволить кому-либо (ни Северной Корее, ни Ирану, ни «даже» России) оспаривать их желание задать новые геополитические рамки «легитимации насилия», – пишет Горбулин.