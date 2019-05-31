У Порошенко нащупали слабые места Зеленского и начинают по ним бить

31.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Представители режима Петра Порошенко нащупали «слабые места» нового президента Владимира Зеленского и начинают по ним бить, чтобы продемонстрировать общественности недееспособность президента и обрушить рейтинг его партии накануне выборов в Верховную Раду.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть много разных инициатив Зеленского, которые начинают торпедироваться в парламенте, несмотря на то, что с ним договаривались. Первый звоночек был, когда была договорённость по партийной системе: изменение проходного барьера до 3%, отмена мажоритарки, – о чём, вроде бы, договорились на совещании непосредственно у президента.

Сейчас это всё откатилось назад.

Договорённости относительно изменения отдельных нормативно-правовых актов – это сейчас тоже откатывается назад.

Идея, связанная с тем, чтобы заменить представителей, например, в парламенте – это тоже сейчас откатывается назад.

То есть, на самом деле, парламент, чувствуя слабость Зеленского, начинает против него играть.

Сейчас господина Гройсмана кто не отставил? Блок Петра Порошенко, они проголосовали против, прежде всего.

Поэтому, с этой точки зрения, если Зеленский не будет дальше жёстко позиционироваться, он растеряет те самые проценты, которые за него проголосовали. И эта технологическая ошибка, я думаю, ему будет очень дорого стоить», – сказал Абзалов.

Параллельно, отметил он, частью избирателей Зеленского будет рассматриваться как слабость и отказ президента от конкретных решений по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Возникает очень большой риск, что перед парламентской кампанией, которая уже разворачивается фактически, Зеленский будет всячески пытаться избегать предметных переговоров по ДНР, ЛНР… Это, в принципе, уже видно», – заметил политолог.