У Порошенко негодуют: посол в Лондоне не исключил отказа от НАТО

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Новости Украины

Украина может отказаться от курса на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом в интервью британскому информагентству ВВС заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант невступления в Североатлантический альянс, Пристайко заявил «Мы могли бы», подчеркнув, что это было бы вынужденным решением, которое противоречит действующей Конституции страны.

«Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, [имею в виду] что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно», – заявил Пристайко.

В МИД Украины при этом заявили, что Пристайко имел в виду не совсем то, что сказал, хотя частично подтвердили его слова.

«Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса по безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности», – заявил журналистам спикер МИД Украины Олег Николенко.

Обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец в своем блоге отметил, что такое заявление украинского дипломата может привести к негативным последствиям.

«Очень плохое заявление в этот момент перед нашими партнерами, которое будет иметь серьёзные последствия», – считает Березовец.

Юрист Андрей Смолий, работающий с националистами, призвал немедленно отозвать Пристайко из Великобритании.

«Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил, что «возможно Украине стоит отказаться от НАТО» и тогда «не будет войны». Дно, дно и снова дно. Этот посол должен быть немедленно отозван из ВБ. Это позор для страны. Пристайко заявил в эфире радио BBC 5, одного из крупнейших информационных вещателей страны. То есть это не просто на сайте или где-нибудь в украинских СМИ. Посол Украины в Великобритании заявил это перед всеми британцами. Это и есть линия власти Зеленского? Уничтожить поддержку Украины и прекратить сближение с НАТО», – негодует Смолий.