У Порошенко обделались с фейком о Зеленском

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сразу несколько членов команды пока еще действующего президента Петра Порошенко распространили в соцсети фейк о победителе первого тура выборов Владимире Зеленском, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет киевское издание Украинская правда.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и два депутата от БПП Мария Ионова и Владимир Арьев опубликовали посты, в которых утверждали, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК «Олимпийский» якобы принадлежат российской компании.

«Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России. Kedoo_Entertainment_Russia — фирмочка, которая имеет корпоративные права на ролик на НАШЕМ стадионе. Что следующее? Российские танки в Киеве по приглашению любителя Раши? А че, хароший ролик можно будет снять», — написала Геращенко.



Она также опубликовала скриншот, который якобы должен был свидетельствовать о правдивости ее слов.

Подобный пост написал и нардеп от БПП Владимир Арьев.

«Хотите узнать у кого авторские права на избирательные агитки Зе? Правда, интересно? Избирательная кампания, наверное, того же авторства. Стиль выдает», — написал Арьев в Twitter.

Также, вероятно, подобное сообщение писала и депутат от БПП Мария Ионова, поскольку сейчас на ее странице есть пост о том, что она «против ложных новостей», поэтому «удаляю».

Свое сообщение о российской фирме, которой якобы продался Зеленский, удалила и Ирина Геращенко.

«К фейкам и аферистам отношусь отрицательно. Поэтому фейки удаляю и признаю, если был фейк. PS. Это о дорогом и пафосном ролике Зе о стадионе. Его снимали местные продакшн, как выяснилось, а РФ — компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах», — написала Геращенко, но не назвала стоимости ролика.

Она добавила, что юрист Ольга Деркач, которая является профессионалом в авторском праве, пояснила, что «это фиктивный правообладатель, робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ».

Сейчас доступен только пост Арьева в Twitter.

Накануне фейк про «русскую фирму» опубликовал в Facebook пропагандист-порохобот Андрей Дзиндзя.

«Шикарно, покажите это сторонникам Зеленского. Владельцем видеоконтента Зеленского является Кремль! Компания „Kedoo_Entertainment_Russia“ является партнером канала „60 минут по горячим следам“. Именно эти два партнера указаны авторами прав на видео Зеленского! Проверил на собственном ютуб-канале!» — написал он.

Позже видеоблогер Анатолий Шарий разоблачил механизм создания и запуска данного фейка.