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19.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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У Порошенко обещают, что главу МВД уволит мовнюковый инспектор

В случае принятия Верховной радой нового языкового закона, на Украине появится должность уполномоченного по правам защиты языка, у которого будут инспектора, проверяющие людей на право использования государственного языка.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил нардеп от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на закон, который нам придётся рассматривать в четверг в Верховной раде, то там собрано семь новых структур, которые будут заниматься именно грамматическими вопросами. Теперь, если человек занимает должность и не знает грамматики, его уволят не люди которые избирают или не комиссия, которая его назначила, его уволит уполномоченный по правам защиты языка.

А ещё у уполномоченного по правам защиты языка будет 27 инспекторов, которые будут приходить и проверять того или иного человека на право использования нашей украинской «мовы». То есть, этот закон будет нести социально-опасную конфигурацию», – рассказал нардеп.

«Есть в студии хоть один человек и среди участников, и среди аудитории, который верит в то, что на основании незнания украинского языка, абсолютно ужасного владения «мовой», министр МВД Аваков будет уволен?» – спросит ведущий программы и констатировал «ноль рук».

«Если закон примем, то будет уволен», – заверил Розенблат.

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