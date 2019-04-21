У Порошенко обещают, что Зеленский получит «мощную оппозицию»

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Окружение действующего президента Петра Порошенко планирует взять реванш и стать «мощной оппозицией», проведя большое количество депутатов на выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью этого года.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил работающий на Порошенко политтехнолог Виктор Уколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На парламентских выборах мы тоже можем взять реванш. Наша оппозиция, которая будет очень мощной оппозицией, может иметь успех на парламентских выборах, потому что эти выборы произойдут осенью, они будут происходить уже после того, как пройдут 100 дней (после инаугурации Владимира Зеленского, – ред.).

Даже, если он спровоцирует досрочные выборы парламента, даже если бы ему это удалось, то все равно голосование происходило бы в августе месяце. Это все равно после 100 дней президента Зеленского. Я убежден, что после 100 дней он не сможет удовлетворить те огромные ожидания, которые привели к этому результату», – заявил Уколов.