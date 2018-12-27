27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Украина
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У Порошенко обещают заняться детьми погибших боевиков “АТО”

В новосозданном украинском Министерстве по делам ветеранов появится отдел, который будет заниматься детьми погибших боевиков “АТО” и их семьями.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Безусловно будет отдел, который будет заниматься не только детьми погибших, но и членами семей погибших”, – сообщила Фриз во время презентации календаря “Взгляд будущего” с фотографиями детей погибших боевиков- “киборгов”, который инициировала общественная организация “Сердца киборгов” в созданном украинскими властями “клоне” крымского “Артека в Пуще Водице под Киевом.

Ранее Ирина Фриз жаловалась украинским СМИ, что штат министерство по делам ветеранов насчитывает всего двух работников из 325 необходимых.

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