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Власти Грузии, способствуя поступлению в РФ подсанкционных товаров, продолжают пренебрегать дружбой с Украиной и памятью о том, как Киев помог Тбилиси в 2008 году.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, находящийся в Кишинёве на Парламентской ассамблее Евронест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут очень непросто, чем больше влияния России в той или иной стране, тем сложнее разговаривать с ними, и даже никакие аргументы не действуют. Однако здесь, по крайней мере, можно как-то работать над тем, чтобы хотя бы нейтрализовать некоторые негативные моменты», – призывал он.

«В частности, мы об этом говорим с делегацией Грузии, о том, что через Грузию идут подсанкционные товары на РФ. Мы говорим о том, что, в принципе, так партнёры и друзья не делают. Особенно после того, как Украина в 2008 году предоставила максимальную поддержку Грузии, которая тогда претерпевала от российского вторжения», – пожаловался украинский депутат, не уточняя, что Украина помогала сумасшедшему Саакашвили, которого ненавидят действующие власти Грузии.