14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Балканы, Донбасс, Политика, Украина
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У Порошенко объявили Донбасс «раковой опухолью» и хотят превратить регион в Косово


Украинский план реинтеграции Донбасса и Крыма возможен лишь с введением миротворцев и «косовского сценария».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна признать Крым и часть Донбасса оккупированными территориями и прописать в законе, как мы готовы их принять назад. Это вывод российских войск, разоружение боевиков, ввод международной полицейской миссии, контролирующей это разоружение – так было в Косово, я был министром и видел своими глазами, после этого хотя бы год украинского информационного и политического возобновления на этих территориях и года через три – пожалуйста, голосуйте в Верховную раду и местные советы. Это украинский план реинтеграции наших территорий, все остальные варианты просто позволят этой раковой опухоли расширяться дальше», – заявил Луценко.

При этом во Львове вообще не хотят возвращения Донбасса, опасаясь, что это может  «отрыгнуться кровью».

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