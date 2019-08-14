У Порошенко объявили, что Зеленский прогнулся под Путина

14.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Во время звонков президенту РФ Владимиру Путину украинский президент Владимир Зеленский якобы продемонстрировал недостойное для руководителя воюющего государства поведение по отношению к представителю «страны-агрессора».

Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» заявила ставшая депутатом ВР от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский выглядел слабым во время переговоров [с Путиным]. Во всяком случае, та информация, которая до нас дошла, в том числе непосредственно от пана Зеленского свидетельствует о том, что он просил представителя страны-агрессора о каких-то прекращениях обстрелов, назвав гибель наших четырёх морпехов «инцидентом». Это недостойное поведение руководителя воюющего государства по отношению к стране-агрессору и в частности по тезисам, которые он вкладывает в своё поведение во время переговоров», – заявила Фриз.

Кроме того, по её мнению, по всем фронтам сдаются позиции, наработанные за пять лет режима Порошенко.

«Меня тревожат звучащие заявления о том, что русскому языку нужно дать какой-то статус особый. Меня беспокоит то, что у нас состоялось каким-то чудом одностороннее отведение наших войск, и это в условиях, когда не прекращался с той стороны огонь по нашим позициям. То есть это потеря позиций, формирование серой зоны, которую наши хлопцы обороняли эти пять лет, и это возможность для агрессора эти позиции занять и быть лучших условиях по отношению к дальнейшим действиям, и это меня возмущает.

Меня возмущает то, что постоянно звучат заявления о том, что нам не нужен парад. То есть просто-напросто взяли и отменили парад ко Дню Независимости. Это удар по нашей армии. Потому что для страны, которая находится в состоянии войны, парад является мотивирующим сигналом к тому, что наша армия нас защищает», – пожаловалась представитель партии Порошенко.