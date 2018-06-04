04.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Провокации, Скандал, Украина

У Порошенко объявили о стратегической победе над “агентурой агрессора”


Некоторые политики неправильно реагируют на так называемое дело Бабченко, в ходе которого было объявлено о якобы убийстве журналиста.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил глава фракции БПП Артур Герасимов,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе украинские спецслужбы одержали стратегическую победу над агентурой агрессора. Проведенная операция не только предотвратила убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, но и позволила раскрыть заказчика этого преступления. Раскрыты планы по подготовке схронов с оружием и взрывчаткой для дальнейших терактов на мирных территориях Украины. На руках у правоохранителей находится список из десятков потенциальных жертв заказчиков убийств для дестабилизации и распространения хаоса в обществе”, – утверждает глава президентской фракции.

“Учитывая достигнутые результаты, большое удивление вызывает цинизм оппозиционных политиков, которые обвиняют власть и правоохранителей в методах предотвращения убийств и терактов. Своими заявлениями они в который раз доказывают, что для них более выгодно увеличение страха и напряжения в обществе, чем успех отечественных спецслужб в защите национальных интересов, – сказал Герасимов.

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