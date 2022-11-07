У Порошенко опасаются: Зеленский дрогнет под ударами и пойдёт на переговоры с Путиным

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Новости Украины

Методичные удары России по украинской инфраструктуре могут привести к тому, что киевский режим будет вынужден пойти на переговоры с Кремлем, хотя ранее категорически отвергал такую возможность.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Голобуцкого, близкая к гуманитарной катастрофе ситуация, когда у населения крупных городов нет света и тепла, станет оправданием для Владимира Зеленского.

«Расчет Путина понятен – какая-то критическая ситуация, когда уже достаточно большое количество людей начнут говорить. Ему не нужно какое-то восстание против власти, я надеюсь, что их разведка поумнела и поняла, что это невозможно. Им нужно, чтобы пас, который Зеленский сейчас не может дать Путину и Западу, что он получил от украинского народа, и тогда Зеленский будет нормально выглядеть. То есть, это не будет, что он предал, что дал заднюю. Что есть запрос населения, действительно, гуманитарная (катастрофа), и это будет раскручиваться на Западе. У нас пока что нет картинок, как из блокадного Ленинграда, грубо говоря, но я помню, в западной прессе всюду шло про киевлян, которые стоят в огромной очереди в бювет. Это для них шок, в принципе, в 21-м столетии, это не Африка, не Азия – в центре Европы люди стоят за водой. А когда люди будут тут мерзнуть, стоять над бочками с огнем, и будет масса такая стоять, это, конечно будет такое, что «главная ценность современной цивилизации, особенно европейской, это человеческая жизнь. Территории – это ничто, человеческая жизнь – это максимум». Ну и под таким соусом и будут говорить о том, что нужно договариваться», – пояснил свои опасения Голобуцкий.