26.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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У Порошенко определились, с каким животным сравнить Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен «биться как лев» на международной арене, но сегодня больше напоминает трусливого кролика.

Так деятельность главы государства в эфире львовского телеканала НТА охарактеризовала новоизбранная депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о том, как должны защищаться интересы Украины, что должно делаться, мы должны помнить об одном – президент, одна из основных его компетенций – это внешняя политика.

И каждый президент должен биться за свое государство как лев.

Сегодня у нас президент напоминает больше какого-то перепуганного кролика, который не знает что, где и как сказать. И это страшно прискорбно.

Хоть я не поддерживала и не поддерживаю действий президента Зеленского, но мне бы очень хотелось, чтобы этот конкретный президент осознал, какая у него роль в стране и начал защищать не какой-то свой или олигархический интерес, а начал защищать Украину», – заявила Федына.

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