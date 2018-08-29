У Порошенко ожидают бунт юго-восточных регионов

29.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

На Украине возможен “гибридный завуалированный реванш” пророссийских сил.

Об этом в интервью журналу “Украінський тиждень” заявил советник президента Украины, политтехнолог Олег Медведев.

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По его словам, все меньше украинцев ведется на “миф о родственных народах”, а большинство граждан “консолидировалось на проукраинских и проевропейских позициях”.

“К тому же усилиями Кремля с электорального поля Украины временно аннигилировалось несколько миллионов избирателей, готовых голосовать за реваншистов. Социальная база пятой колонны существенно сузилась. Но не радуйтесь, она не исчезла. Более того, может быть расширен. Гибридный реванш – ползучий, завуалированный – вполне возможен. У России достаточно и денег, и средств, и агентов, чтобы влиять на политическое поле Украины, чтобы избавиться от неудобного для нее Петра Порошенко, о которого Путин надломил зубы”, – сказал Медведев.

Он утверждает, что Кремль попытается сформировать по итогам украинских парламентских выборов “довольно многочисленную москвофильскую оппозицию с правом вето на стратегические вопросы”, на фоне которой “Оппозиционный блок” будет “походить на невинных ягнят”.

Также политтехнолог опасается и местных выборов 2020 года, после которых в ряде областных советов и советов крупных городов в восточных и южных регионах могут быть сформированы антиукраинское большинство.

“И кто знает, а вдруг они начнут ставить на повестку дня вопрос то о федерализации, то о региональных языках. Итак, если расширить понимание самого реванша, то вероятность его довольно высока. А инструментами для его реализации могут оказаться не только те политические силы, которые традиционно считаются пятой колонной, но и те, которые позиционируют себя проевропейскими”, – резюмировал Медведев.