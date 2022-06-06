У Порошенко подтвердили информацию Кадырова по Северодонецку

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Новости Украины

Чиновники Владимира Зеленского распространяют ложную информацию контрнаступления ВСУ в Северодонецке.

Об этом заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, обслуживающий лагерь Петра Порошенко.

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«Глава военной администрации Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности», – написал Бутусов своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реальная обстановка, по данным «порохобота», следующая:

«Два дня назад противник вышел на окраины города, сейчас наши войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к нему квартал. Вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы получать реальные победы, надо не создавать воздушные замки», – пишет Бутусов.

Он укоряет власть: «На войне надо вводить в заблуждение противника, а не своих граждан».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров распространил вечером видео, где бойцы чеченского батальона ездят по улицам Северодонецка и демонстрируют отсутствие украинских военных.

«Помощник главы ЧР Апты Алаудинов, специально для нас записал очередное видео, в котором прокатился по улицам города на автомобиле с номерами «Ахмат», показал здание городского СБУ, пообщался с продавцами работающего магазина и…, о чудо! Местные жители не видели ни одного нацика за последние несколько дней, а о чьём-то наступлении и вовсе не слышали. Что с лицом, нацики? Теперь даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца. Сбежали они из города, друзья, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наёмников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР», – комментирует Кадыров.

Обозреватель Борис Рожин поясняет, что ВСУ смогли закрепиться в промзоне, прилегающей к предприятию «Азот», благодаря переброске подкреплений и боеприпасов через один из взорванных, но не полностью поврежденных мостов. Рожин прогнозирует, что в ближайшее время часть Северодонецка превратится «в аналог Мариуполя» по масштабам разрушений.