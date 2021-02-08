У Порошенко потешаются над потугами Зеленского поднять в воздух «Мрию»

08.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Заявления Владимира Зеленского о заказе трёх авиатранспортников для ВСУ и подготовке специалистов для «Антонова» в ударные сроки – очередная «торговля воздухом» со стороны Офиса украинского президента.

Об этом у себя в «Facebook» написал пропагандист из предыдущей Администрации президента Украины, спичрайтер Петра Порошенко Виктор Уколов, передаёт корреспондент

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Заявления Владимира Зеленского о заказе трёх авиатранспортников для ВСУ и подготовке специалистов для «Антонова» в ударные сроки – очередная «торговля воздухом» со стороны Офиса украинского президента.

Об этом у себя в «Facebook» написал пропагандист из предыдущей Администрации президента Украины, спичрайтер Петра Порошенко Виктор Уколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, накануне на официальной странице Офиса Зеленского появилось сообщение, что заказ государства своих же самолётов «Ан» для нужд ВСУ стал сенсацией, однако это должно стать нормой. Также сообщается, что президент дал поручение за три месяца создать и запустить программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия «Антонов».

«Здесь Зеленский снова похвалился, что закупит 3 самолета «Антонов», – скептически прокомментировал Уколов. – Оказывается, что он либо не знает, о чем говорит, или ему врут подчиненные. Контракт на поставку самолетов был подписан в последний день года и средства за него, соответственно, не выплачены».

«Заплатят в бюджете 2021 – вопрос. Скрытый дефицит в этом году, как утверждают инкогнито в Минфине, может достичь 500 млрд гривен. Будет не до самолетов, особенно в свете необходимости вакцинации. Поэтому Зеленский снова продает воздух, как с украинским космическим спутником.

Особенно иронично выглядит решительный приказ Зеленского в МОН и КПИ (Министерство образовании и науки и Киевский политехнический университет – ред.) о срочном запуске программы подготовки инженеров-конструкторов самолетов.

Потому внедрять этот приказ будет пойманный на плагиате министр (образования – ред.) Шкарлет, который не имеет ничего общего с фундаментальной наукой», – прогнозирует пропагандист.

Завершил свой пост Уколов яркой иллюстрацией краха украинского авиастроения.

«На фото – «Мрия». Это большое достижение АНТК Антонова, к сожалению, выпущен еще до независимости Украины. Самолет в одном экземпляре и даже пока еще летает», – написал подшефный Порошенко.

ПолитНавигатора».

Так, накануне на официальной странице Офиса Зеленского появилось сообщение, что заказ государства своих же самолётов «Ан» для нужд ВСУ стал сенсацией, однако это должно стать нормой. Также сообщается, что президент дал поручение за три месяца создать и запустить программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия «Антонов».

«Здесь Зеленский снова похвалился, что закупит 3 самолета «Антонов», – скептически прокомментировал Уколов. – Оказывается, что он либо не знает, о чем говорит, или ему врут подчиненные. Контракт на поставку самолетов был подписан в последний день года и средства за него, соответственно, не выплачены».

«Заплатят в бюджете 2021 – вопрос. Скрытый дефицит в этом году, как утверждают инкогнито в Минфине, может достичь 500 млрд гривен. Будет не до самолетов, особенно в свете необходимости вакцинации. Поэтому Зеленский снова продает воздух, как с украинским космическим спутником.

Особенно иронично выглядит решительный приказ Зеленского в МОН и КПИ (Министерство образовании и науки и Киевский политехнический университет – ред.) о срочном запуске программы подготовки инженеров-конструкторов самолетов.

Потому внедрять этот приказ будет пойманный на плагиате министр (образования – ред.) Шкарлет, который не имеет ничего общего с фундаментальной наукой», – прогнозирует пропагандист.

Завершил свой пост Уколов яркой иллюстрацией краха украинского авиастроения.

«На фото – «Мрия». Это большое достижение АНТК Антонова, к сожалению, выпущен еще до независимости Украины. Самолет в одном экземпляре и даже пока еще летает», – написал подшефный Порошенко.