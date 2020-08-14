У Порошенко потребовали от Белоруссии вступления в НАТО

14.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В Белоруссии должны пройти повторные выборы президента страны, на которые будут допущены международные наблюдатели, а победителем стать национал-демократы.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады от порошенковской партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, белорусский лидер должен стремиться в НАТО и выступать против всего российского.

«В Белоруссии должны пройти внеочередные, честные, демократические выборы. И на этих демократических выборах, при помощи международных наблюдателей, точно не под дулами российских автоматов, «зеленых», «черных» или любых других цветных человечков белорусы и только белорусы должны выбрать лидера нации.

А наш интерес – чтобы этот лидер нации Белоруссии был лидером национально-демократических сил Белоруссии. И тогда мы получим союзника. Союзника Украины в движении в Европу, я надеюсь, в движении в НАТО и точно против любого российского влияния наших добрых, хороших соседей. Потому мы должны быть за национальные интересы Украины», – заявил Синютка.