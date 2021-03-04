У Порошенко потребовали присобачить «мову и виру» к закону о половой дискриминации

04.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада приняла за основу законопроект № 3427 об изменениях в закон о рекламе по противодействию дискриминации по половому признаку.

Инициативу в первом чтении поддержали 266 голосами из 357-ми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О рекламе» относительно противодействия дискриминации по признаку пола», депутат «Слуги народа» Марина Бардина предложила коллегам самостоятельно ознакомиться в сети с тем, что такое «дискриминационная реклама», чтобы лишний раз её не транслировать.

«Госпродпотребслужба за последний период зарегистрировала около 390 дел, где началось рассмотрение жалоб на дискриминационную рекламу, хотя, в действительности, больше замечаний приходит к госпродпотребслужбы. Речь идёт о возможности реагирования на дискриминационную рекламу, потому что по состоянию на сегодня у судей нет достаточных оснований выносить такие решения, хотя в действующем законодательстве частично прописаны ограничения, но механизмов нет… Практика противодействия дискриминации в рекламе существует в ряде стран – Британии, Финляндии, Испании, Польше, поэтому Украина тут не изобретает велосипед», – заявила Бардина.

В свою очередь депутат «Евросолидарности» Николай Княжицкий посчитал законопроект недостаточно исчерпывающим и выступил с предложением от своей фракции.

«Закон называется «о дискриминации по половым признакам», но в действительности в целом вводит термин «дискриминационная реклама» и говорит, что это касается и политических, и религиозных, и других убеждений, пола, гражданства, в том числе языковые признаки или групп лиц. Если дискриминационная реклама по признаку пола определяется в этом законопроекте, то другим видам дискриминационной рекламы определений не предоставлено, а это надо сделать, потому что закон не только про пол…

Этот закон нужно привести в соответствие закону «о принципах предотвращения дискриминации». У нас есть такой законопроект, но этот с темой ответственности в том законе и в этом никоим образом не корреспондируются», – заявил Княжицкий и потребовал существенной доработки закона ко второму чтению, несмотря на то, что его фракция саму инициативу «идеологически поддерживает».

«Поддержим гендерное равенство», – призвал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

За законопроект проголосовало 266 депутатов, из которых 191 голос «Слуги народа», 22 «Евросолидарности», 18 «Довиры», 16 «Голоса» и 2 ОПЗЖ.