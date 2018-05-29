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29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Выборы, Киев, Общество, Политика, Украина

У Порошенко появился бессмертный конкурент


Украинский политик Роман Бессмертный на встрече с журналистами в Киеве заявил, что будет баллотироваться в президенты, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

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«Будущим для себя я считаю баллотирование в президенты. Придет время, я оформлю соответствующие документы и буду баллотироваться», — сказал он.

Роман Бессмертный некоторое время был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, где зарекомендовал себя, как сторонника “жесткой линии” в отношении РФ. Работал на должностях вице-премьера, заместителя главы Администрации президента времен Виктора Ющенко, и послом Украины в Беларуси.

Также его называли «полевым командиром» Оранжевой революции в 2004 году за активное участие в ее организации. Он был первым заместителем председателя штаба Виктора Ющенко.

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