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У Порошенко появился бессмертный конкурент
Украинский политик Роман Бессмертный на встрече с журналистами в Киеве заявил, что будет баллотироваться в президенты, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает Украинская служба ВВС.
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«Будущим для себя я считаю баллотирование в президенты. Придет время, я оформлю соответствующие документы и буду баллотироваться», — сказал он.
Роман Бессмертный некоторое время был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, где зарекомендовал себя, как сторонника “жесткой линии” в отношении РФ. Работал на должностях вице-премьера, заместителя главы Администрации президента времен Виктора Ющенко, и послом Украины в Беларуси.
Также его называли «полевым командиром» Оранжевой революции в 2004 году за активное участие в ее организации. Он был первым заместителем председателя штаба Виктора Ющенко.
Метки: Выборы, Роман Бессмертный
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