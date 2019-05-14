14.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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У Порошенко появился план «Б»

Уходящий президент Украины Петр Порошенко планирует закрепиться в новом составе Верховной рады, заведя туда несколько политических проектов, которые в последствии можно будет объединить в крупную фракцию.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они будут заводить несколько колонн, остатки БПП ребрендинговые, о чем Кононенко говорил, но мы понимаем, Кононенко – это еще тот ребрендинг БПП. Вакарчук, вторая колонна пойдет. Будет новая надежда… Структуры Грынива раскручивают Вакарчук в соцопросах и это точно план Б. Это реально будет новая обертка порошенковского БПП, только с европейско-стендфортским лицом.

Туда же входят различные проекты нишевые, типа а-ля Смешко, Гройсмана проект и многие другие проекты, с помощью которых можно будет насобирать 226 голосов и переформатировать Кабмин и парламент в основной центр принятия решений, обрезав максимально Зеленского, таким образом законсервировав ситуацию», – заявил Романенко.

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