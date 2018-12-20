У Порошенко – «праздник Нептуна»

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Вооруженные силы Украины успешно испытали отечественную противокорабельную крылатую ракету “Нептун”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области, сообщает его пресс-служба.

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“По моему поручению были успешно проведены испытания отечественной противокорабельной крылатой ракеты “Нептун”. Могу уже сейчас сказать, что цель была поражена на расстоянии 280 км”, – похвастался Порошенко.

Кроме того, по словам Порошенко, были отработаны системы береговой охраны модернизированного ракетного комплекса.

До конца декабря 2018 года, как ожидают на Украине, будет заключен контракт для создания производственных мощностей по производству крылатой ракеты “Нептун”.

“До конца декабря будет заключен контракт на создание производственных мощностей для производства крылатой ракеты по проекту “Нептун”. Этим также будет заниматься КБ “Луч”. Мы пока не можем разглашать конкретные цифры. Но это очень мощный инновационный модернизированный проект на перспективу”, – заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив

По его словам, параллельно будут создаваться мощности по производству танковой техники, средств радиолокации, восстановление полигонов, испытания боеприпасов.

Накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина будет защищать побережье морей ракетами, способными уничтожить Крымский мост.