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10.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Демография, Политика, Украина
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У Порошенко предлагают вымирание украинцев отразить на Раде

Количество депутатов в украинском парламенте необходимо сократить в соответствии с демографической ситуацией в стране.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те процессы, которые сегодня происходят на Украине, показывают, что много людей не принимают то, что происходит, и покидают страну. По данным МВФ и ООН Украина в 2016 году по индексу человеческого капитала занимала 26-е место. Сегодня, по данным 18 октября 2018 года, мы занимаем 50-е место. Мы в два раза упали по индексу развития человеческого капитала.

Человеческий капитал – это абстракция, которая придумана человеком для того, чтобы измерить профессиональные, жизненные и духовные компетентности человека, которая может создавать ценность в стране. Коллеги, мы теряем человеческий капитал. Даже по реакции, которую я сегодня вижу, что наш парламент эта проблема не интересует», – сказал политик.

По его мнению, по причине большой потери человеческого ресурса, количество депутатов в парламенте тоже необходимо сократить на четверть.

«Человеческий капитал – это динамическое понятие, и его потеря, которую мы сегодня ощущаем в стране, мы должны привязать к количеству народных депутатов. Если Украина за эти годы лишилась четверти человеческого капитала, то мы должны иметь не 460 народных депутатов, а 360. И каждый миллион потери человеческого капитала должен сказываться на количестве народных депутатов», – предложил Спиваковский.

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