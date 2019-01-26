У Порошенко придумали, как заткнуть рот последним вменяемым

26.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Если ввести на Украине уголовную ответственность за отрицание российской агрессии, то необходимость отключать неугодные киевскому режиму каналы отпадёт сама по себе.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тут вопрос к парламенту, неоднократно говорили, у меня было предложение по поводу того, что, как израильский Кнессет принял решение о криминальной ответственности за отрицание Холокоста, так и на Украине на сегодняшний день необходимо ввести криминальную ответственность за отрицание военной агрессии России против Украины в 2014 году», – заявил Жебривский.

«Посмотрите, на ваш канал постоянно раздаются обвинения, что хорошие вы или плохие, собирают подписи или за что-то голосуют, но, извините, вы предоставляете возможность людям выразить свою точку зрения. И если будет криминальная ответственность, то люди, приходящие, в том числе и на ваш канал, не смогут говорить, потому что будут нести криминальную ответственность. В том числе, обвинений к вам как к телеканалу не будет», – добавил подельник Петра Порошенко.