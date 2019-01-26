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26.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Цензура
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У Порошенко придумали, как заткнуть рот последним вменяемым

Если ввести на Украине уголовную ответственность за отрицание российской агрессии, то необходимость отключать неугодные киевскому режиму каналы отпадёт сама по себе.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут вопрос к парламенту, неоднократно говорили, у меня было предложение по поводу того, что, как израильский Кнессет принял решение о криминальной ответственности за отрицание Холокоста, так и на Украине на сегодняшний день необходимо ввести криминальную ответственность за отрицание военной агрессии России против Украины в 2014 году», – заявил Жебривский.

«Посмотрите, на ваш канал постоянно раздаются обвинения, что хорошие вы или плохие, собирают подписи или за что-то голосуют, но, извините, вы предоставляете возможность людям выразить свою точку зрения. И если будет криминальная ответственность, то люди, приходящие, в том числе и на ваш канал, не смогут говорить, потому что будут нести криминальную ответственность. В том числе, обвинений к вам как к телеканалу не будет», – добавил подельник Петра Порошенко.

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