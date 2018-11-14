У Порошенко признали, что украинский бизнес массово и с удовольствием работает в Крыму

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

В Крыму работает большое количество предприятий, подконтрольных украинским бизнесменам и депутатам Верховной рады.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил так называемый “представитель президента Украины” в АР Крым Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам фейкового чиновника, работать в Крыму украинским предприятиям вполне легально позволяет принятый Верховной радой закон о свободной экономической зоне.

«До сих пор действует закон о так называемой свободной экономической зоне Крым, который до сих пор не отменен и позволяет украинскому бизнесу не торговать с полуостровом, потому что вы знаете – активисты в 15-м ввели гражданскую блокаду, товары не перемещаются легально, они перемещаются нелегально, через РФ. Но бизнес легально действует. Вы знаете завод «Титан» или «Керченская консервная фабрика», или «Балаклавское рудоуправление» и можно огромный список делать тех предприятий Крыма, которые сегодня подконтрольны украинским бенефициарам, которые ходят в Верховную раду, которые голосуют за что-то там», – заявил Бабин.

Ранее заместитель «представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов потребовал от украинских бизнесменов закрыть свои предприятия на полуострове.