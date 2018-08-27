27.08.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина

У Порошенко признались, что президент отказался от Юго-Востока



Выступая 24 августа в Киеве на военном параде, президент Украины показал, на какой электорат собирается ориентироваться в ходе предстоящих выборов.

Об этом «Коммерсанту» рассказал неназванный депутат украинского парламента от Блока Петра Порошенко.

«Речь президента была показательной. В ходе начинающейся избирательной кампании у него будет именно такой сверхпатриотический имидж. Петр Порошенко хочет привлечь электорат западных и центральных регионов, а также Киева. За избирателей юго-востока, многие из которых ностальгируют по прежним временам, президент особо бороться не будет, это не его электорат», – сказал собеседник издания.

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Такое же мнение высказывает и депутат от Радикальной партии Игорь Попов.

«Порошенко хочет предстать еще большим патриотом, чем политики, традиционно занимавшие эту нишу. Впрочем, у него это получается не слишком убедительно. Ему не верят», – отметил Попов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, некоторые эксперты в Киеве заговорили об отказе Порошенко от участия в выборах.

Кроме того, в администрации Порошенко осознали, что он не имеет шансов на победу, а потому прощупывают реакцию общества на возможный перенос выборов.

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