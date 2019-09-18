У Порошенко призвали срочно бросать Донбасс с Крымом и начинать обрабатывать Запад

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно направлять свою пропаганду не на Крым и Донбасс, а бороться за «умы и сердца» европейцев, симпатизирующих России, а также бороться с теми, кто является сторонником РФ внутри страны.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил депутат Верховной Рады от партии Порошенко, бывший соратник Яценюка, украинский журналист Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, в Крыму и на Донбассе осталось не так много сторонников Украины.

«Я бы боролся за территорию этих людей, за умы и сознание тех людей, которые находятся тут. Мне кажется, это намного важнее, скажу вам честно.

Потому что у нас, в Украине, люди не понимают, в какой стране они живут, хотят они быть с Россией или хотят быть отдельно.

Никто не борется за оккупированные территории, Путин не борется за оккупированные территории, они ему не нужны.

Он борется за то, чтобы вся Украина была частью «русского мира» и под влиянием России.

Если украинцы сознательно это осознают и скажут «Нет», тогда эти территории к нам отойдут, они ему не нужны, мы их освободим.

Потому нам нужно бороться за умы европейцев, которые поддерживают Путина, за умы американцев.

Это намного более важная тема, чем бороться за умы тех немногих людей, которые там остались на оккупированных территориях», – заявил Княжицкий, видимо, уже забыв, каким позорным поражением закончилась для предыдущей националистической власти «борьба за украинцев и европейцев».