08.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Порошенко проболтались, что главное для них было все разрушить

Главной задачей постмайданной власти стал слом предыдущей системы, чтобы нельзя было вернуться назад.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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«Наша задача за эти четыре года была пройти так называемую точку невозврата. Чтобы те реформы, которые мы делаем, и принятые законы дали возможность уже пройти 70% таких невозвратных изменений в законопроектах и законах, изменить, сделать ревизию, сменить все это, отменить устаревшие законы для того, чтобы не было возможности откатываться назад. Мы такую точку в 70% прошли по многим реформам», – заявила Луценко.