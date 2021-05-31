У Порошенко проклинают Зеленского за саммит НАТО без Украины

31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Саммит НАТО без участия Украины – это результат недалёкой и непрофессиональной политики украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Украину не видят сегодня на саммите НАТО, из-за того, что пан Зеленский не смог добиться приглашения на это чрезвычайно важное для украинцев событие. Но посмотрите, что сейчас творится в информационном пространстве? Любой ценой пытаются сделать так и показать украинцам так, что как будто все в этом виноваты, кроме пана Зеленского с его недалекой, непрофессиональной политикой.

Только что во время согласительного совета от представителей «Слуг народа», монобольшинства Зеленского, прозвучала интересная фраза, что Украину не приглашают, из-за того, что это «family event», на который приезжает недавно избранный президент США. По-моему, это очередной фейк и очередное оправдание недалекой, непрофессиональной политики Зеленского», – сказал Герасимов.

Свой выпад он объяснил тем, что в свою каденцию президент Порошенко, а ныне лидер его политсилы, посещал подобные мероприятия, добивался преференций и сразу встретился с новоизбранным президентом США Трампом.

«Поэтому не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Признавайте свои ошибки и будьте профессиональней, чтобы присутствовать и с глазу на глаз говорить о поддержке Украины с нашими международными партнёрами», – призвал порошенковец.