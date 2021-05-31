Подпишись на рассылку
31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина
Просмотров:

У Порошенко проклинают Зеленского за саммит НАТО без Украины

Новости УкраиныСаммит НАТО без участия Украины – это результат недалёкой и непрофессиональной политики украинского президента...

Саммит НАТО без участия Украины – это результат недалёкой и непрофессиональной политики украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«К сожалению, Украину не видят сегодня на саммите НАТО, из-за того, что пан Зеленский не смог добиться приглашения на это чрезвычайно важное для украинцев событие. Но посмотрите, что сейчас творится в информационном пространстве? Любой ценой пытаются сделать так и показать украинцам так, что как будто все в этом виноваты, кроме пана Зеленского с его недалекой, непрофессиональной политикой.

Только что во время согласительного совета от представителей «Слуг народа», монобольшинства Зеленского, прозвучала интересная фраза, что Украину не приглашают, из-за того, что это «family event», на который приезжает недавно избранный президент США. По-моему, это очередной фейк и очередное оправдание недалекой, непрофессиональной политики Зеленского», – сказал Герасимов.

Свой выпад он объяснил тем, что в свою каденцию президент Порошенко, а ныне лидер его политсилы, посещал подобные мероприятия, добивался преференций и сразу встретился с новоизбранным президентом США Трампом.

«Поэтому не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Признавайте свои ошибки и будьте профессиональней, чтобы присутствовать и с глазу на глаз говорить о поддержке Украины с нашими международными партнёрами», – призвал порошенковец.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть