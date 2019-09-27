У Порошенко рассказали, чем Зеленский смертельно обидел Европу

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Ставшие достоянием общественности слова президента Украины Владимира Зеленского в беседе с президентом США Дональдом Трампом о недостаточной помощи Украине со стороны ЕС – чувствительно ранили европараламентариев.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказала нардеп «Европейской солидарности» Мария Ионова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ионовой, при каденции Порошенко Украина выпросила у ЕС огромную сумму денег в евро, однако не пояснила, куда они все подевались.

«Что касается европейцев, их это действительно обидело. Я сейчас чувствую, и с парламентариями мы общаемся, и даже по прессе европейской видим.

Так тяжело выстраивалась эта коалиция, так они и тогда придирчиво к нам относились, мы и сами требовали от них и усиление санкций, и техническую помощь, и институционную, и военную помощь. И 15 миллиардов евро – это много или мало?

Я считаю, что это много, достаточно. На тот момент, когда после революции «гидности» у нас на казначействе было 5 тысяч долларов, эта ключевая помощь сыграла большую роль. Потому, мы это прошли, нам надо делать выводы и идти вперёд», – заявила Ионова.