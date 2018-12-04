У Порошенко рассказывают, что катера ВМСУ под градом ракет сорвали планы «агрессора»

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские моряки в Керченском проливе противостояли российской авиации и флоту, попали под обстрел ракетами и артиллерией, но сломали коварные планы врага.

Об этом на заседании Верховной рады заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двадцать пятого ноября этого года Россия совершила открытую агрессию: фактически начала открытую войну против Украины. На наши корабли, которые, в соответствии с международным правом, совершали переходы с украинской Одессы в украинский Мариуполь, напали 11 кораблей, боевые вертолёты и самолёты российской армии и ФСБ.

Враг вёл огонь на поражение, были применены ракеты и крупнокалиберные пушки. Только чудом экипаж «Бердянска» выжил после попадания снаряда в капитанскую рубку. Храбрость и выдержка наших моряков сломали планы врага в провокации вооруженного конфликта. В результате нападения 24 военнослужащих ВМС Украины оказались в российском плену. Мы должны как можно скорее вернуть их домой», – призвал глава фракции «БПП».

По его словам, введение военного положение было исключительно верным и чрезвычайно необходимым решением, а кто выступает против, “очевидно, хотят повторения событий 2014 года”.

Также политик призвал парламент одобрить внесенный президентом законопроект о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

«Это решение станет ещё одним сигналом: Украина выбрала своё будущее как можно дальше от Москвы и не позволит тёмным силам решать за неё», – заявил Герасимов.

«На прошлой неделе произошло ещё одно событие, которое разрывает многовековые цепи Московии, – добавил глава порошенковской фракции. – Священный синод Константинопольского патриархата утвердил окончательный текст томоса и дату Объединённого собора. То, за что на протяжении четырёх столетий боролась Украина, наконец-то осуществляется на наших глазах».