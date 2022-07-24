У Порошенко разглядели в сделке по зерну опасность и «зраду»

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Новости Украины

Заключенная в Стамбуле сделка о вывозе зерна из украинских портов решит некоторые финансовые вопросы, однако в то же время может обернуться для Киева окончательной потерей освобождённых в ходе СВО территорий Украины.

Об этом в своём Telegram-канале пишет политолог-порохобот Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он выразил опасения, что зеркальные соглашения с Турцией и ООН могут в перспективе иметь для Украины катастрофические последствия.

«Что будет мешать некоторым западным лидерам через несколько месяцев заявить Зеленскому: ну, вы же о зерне договорились! То есть, в принципе к договоренностям готовы. Территории… Ну так с оккупированным Донбассом и Крымом вы же 8 лет ничего так, нормально жили – значит, так же оккупирована Херсонщина, часть Запорожчины и Харьковщины – тоже ничего принципиально не поменяют. С этим вы так же сможете кое-как, поддерживать диалог с Кремлем и выполнять международные обязательства. Поэтому, давайте, прекращайте воевать и соглашайтесь на условия Путина, там же ничего страшного», – прогнозирует Голобуцкий.

По его словам, Украине очень нужны сейчас деньги за зерно.

«Это валютные поступления в наш пустой и вполне донационный вплоть до послевоенного восстановления бюджет. Но прекращение поставок зерна в Африку и, соответственно, угроза масштабной волны незаконных мигрантов обусловили серьезное давление на Россию от членов ООН, а не только от наших союзников из НАТО. Возобновление поставок – ослабление давления, потому что проблема хотя бы частично решена. Что с этим моментом – мы не услышали и вряд ли услышим от властей и тем более от Гутерреша (генсек ООН – ред.) Плюс миллионы тонн уже украденного Россией нашего зерна – которое они в значительной степени даже уже успели продать (статистика демонстрирует «внезапный» 20-кратный, кажется, всплеск зернового экспорта России этим летом, ясно за счет какого зерна). Как был урегулирован этот вопрос? Или вообще его поднимали? Здесь мы также не имеем сведений», – жаловался порохобот.

Также он посетовал, что власти в целом не спешат открыть завесу над заключёнными соглашениями.

«Мы вообще мало что знаем о конкретных договоренностях вокруг этих «зерновых конвоев». Собственно, в этом и заключается самая большая опасность: о чем надоговаривались и какие обязательства нам накинула ООН. И как нам из того потом выгребаться», – опасается Голобуцкий.