27.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Провокации, Россия, Украина
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У Порошенко резко забыли про захват российского «Норда»

Украинская сторона якобы ни разу не задерживала ни гражданские, ни военные российские корабли.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил депутат Верховной Рады от «БПП» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё очень просто. Между Украиной и Россией есть действующий договор об использовании Азовского моря, как моря двух стран. Фактически это означает, что всей акваторией Азовского моря могут пользоваться военные и гражданские корабли обеих стран с информированием друг друга о маршрутах прохождения и целях, не более того. Без разрешения, только с информированием друг друга, просто для организации движения судов в акватории», – заявил киевский политик.

По его словам, за всю историю Украина ни разу не задерживала и не препятствовала движению военных или гражданских российских кораблей.

«Также стоит помнить, что Украина ни разу не задерживала ни один российский корабль: ни военный, ни гражданский с какими-то там претензиями, и не мешала его прохождению», – утверждает Гончаренко.

При этом Гончаренко не вспомнил о захваченном украинскими пограничниками крымском рыболовецком сейнере «Норд», экипаж которого недавно был возвращен в Россию.

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