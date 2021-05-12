У Порошенко считают, что Россия мстит США руками ХАМАС

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

нынешнее обострение палестино-израильского конфликта – это удар России по союзнику США.

Об этом в своем блоге заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арьева, Россия, которая якобы поддерживает ХАМАС, таким образом мстит США за поддержку Украины.

«Россия откровенно поддерживает «ХАМАС», боевики которого продолжают обстрелы Израиля. Путин еще в 2006-м приглашал делегацию в Москву, Лавров уверял их в поддержке, ритуально вспоминая о мирных инициативах. Тогда этот визит произошел накануне палестинских выборов, на которых победил «ХАМАС».

Сейчас Россия раздувает пожар на Ближнем Востоке, преследуя две цели. Первая – асимметричный ответ поддержке Украины со стороны США, поскольку израильская безопасность всегда является приоритетом для Вашингтона. И вторая – Кремлю важно, чтобы благосклонный и полностью зависимый от присутствия РФ в Сирии «ХАМАС», снова победил на выборах в Палестине, которые должны состояться 22-го мая впервые с 2006-го года, ведь нынешний оборот насилия мобилизует сторонников радикальных течений.

Это еще раз доказывает, что РФ – не государство, а террорист, и что нам надо готовиться». Выборы в РФ осенью. И если в Украине вычищать ставленников террористов, то всех, а не выборочно. И армию обеспечивать должным образом, а не проваливать закупки и воровать на контрактах, как сейчас. ПВО Израиля только что показала эффективность, а украинская власть вместо этого сворачивает ракетные программы, а о развитии воздушной обороны лучше промолчу», – написал Арьев.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, попытки украинских политиков в очередной раз приплести Россию к конфликту выглядят нелепо – противостояние Израиля и Палестины – это их внутренние двусторонние проблемы, к которым РФ не имеет отношения.

«Это очередная глупость. Украина всегда пытается демонизировать Россию, выставлять ее в качестве источника проблем в тех или иных регионах. На самом деле, проблема взаимоотношений Палестины с Израилем – это их сугубо внутренняя проблема, обусловленная нерешённостью известной резолюции Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства. Поэтому все ближневосточные разборки в регионе между палестинцами и Израилем – исключительно двустороннее дело. Мы не имели и не имеем к этому никакого отношения», – считает Коротченко.